鈊象、大宇資 攻博弈遊戲

國內遊戲產業歷經多年市場競爭、洗牌戰後，近期陸續淡出高度競爭的角色扮演遊戲市場，轉攻高毛利率的博弈類型遊戲，以鈊象（3293），大宇資、宇峻等業者為代表。

業界人士指出，過往博弈遊戲經常被市場貼上特定標籤，隨著鈊象在海外市場發光發熱、賺進大把銀子，現在博弈遊戲已經成為台廠競逐的新戰場，台灣確實也有相關人才與條件發展。

據悉，當前博弈與棋牌類遊戲在台灣的界線愈來愈模糊，只要不涉及現金交易或賭博行為，大致都屬合法遊戲，這類型遊戲無論在台灣或海外都日益受玩家歡迎。

業界人士指出，相較傳統角色扮演遊戲需投入大量個人時間，博弈遊戲的遊玩時間較為零碎化，對玩家的時間負擔較低，獲得的遊戲成就感卻更快、更直接，且玩法類型多元，愈來愈流行也不令人意外。

至於遊戲開發環境方面，傳統角色扮演遊戲要好玩，勢必要投入大量製作成本，一款3A等級角色扮演遊戲開發經費大約3,000萬美元，行銷成本至少要花費新台幣5,000萬至1億元，若不受市場歡迎，對遊戲公司將是重大打擊。

反觀，博弈遊戲開發成本通常數百萬至1,000萬美元，行銷成本大多也不會超過新台幣5,000萬元，雖然初期成本回收速度不如角色扮演遊戲，但遊戲生命周期卻較長，可達五至十年。

從國內上市櫃遊戲公司業績狀況來看，鈊象5月營收15.72億元，月增8.5%、年增35.6%，單月營收不僅首度突破15億元，且刷新單月營收歷史新高，業績表現強強滾。

大宇資、宇峻海外博弈市場仍在耕耘階段，對整體營收貢獻不明顯，由於二家遊戲研發商具有一定技術實力，估計很快就能進入收穫期，挹注業績成長，成為除傳統遊戲市場外，另一新的營收動能。