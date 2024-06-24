橘子攜一卡通 搶文創商機

遊戲營運商橘子（6180）旗下人氣遊戲《新楓之谷》與iPASS一卡通進行聯名活動，首波推出五款專屬造型的一卡通，藉此搶攻遊戲文創商機，拉抬遊戲聲勢，挹注本季業績成長。

此外，《新楓之谷》夏季大型改版DREAMER亦將於6月26日展開，事前預約活動持續火熱進行中，屆時橘子也將推出一系列虛擬寶物好康活動，藉此激勵玩家消費力提升，提升業績表現向上。

橘子近期市場布局頻頻，3A大作《波拉西亞戰記》已正式上市，伺服器從原先25組擴大至40組，顯示人氣相當不錯；該公司攜手台北流行音樂中心，以贊助商身分支持國內音樂創作人，在遊戲與文創領域均相當積極。

橘子今年前五月營收49.64億元，年增11.5%。隨著時序進入暑假，預料遊戲相關營收有機會回溫，加上橘子旗下新遊戲《波拉西亞戰記》剛上市，以及舊遊戲《天堂M》即將進行新職業改版，市場估計橘子第3季營運有望更勝第2季。

據悉，《波拉西亞戰記》為韓國遊戲大廠Nexon有史以來花費最多開發成本、人力的3A遊戲大作，由橘子獲得台港澳獨家代理權，日前Nexon CEO李政憲也親自跨海來台，顯見對台灣市場極為重視。

展望未來，由於《波拉西亞戰記》將在6月13日上線，加上其他新遊戲很可能在下半年陸續推出，法人預估，橘子下半年業績有機會持續成長，全年業績則將超越去年，後市展望樂觀。