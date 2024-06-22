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富宇 今年總銷上看63億

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

富宇地產（4907）昨（21）日舉行股東常會，完成董事改選，張世欣續任董事長。富宇今年預計完工個案包括新竹新豐「明星樂」、彰化和美「世紀美」、南投草屯「中山溱邸」等三件完銷案，外界推估總銷逾63億元。

富宇去年在「凡爾賽」、「峰景」完工交屋及餘屋銷售收入挹注下，全年營收34.億元、年增932.7%，稅後純益2.64億元、年增2,238.9%，每股稅後純益2.24元，配發1.3元現金股利，盈餘配發率58.0%。

張世欣指出，央行去年3月升息後，房貸利率重回2%時代，後續連續的管制和限貸措施，為房市帶來考驗；展望今年房市，缺工問題仍然存在，工資上漲加上碳費開徵，營建成本將再增加。

張世欣認為，未來推案預期將持續以低單、低總價的首購型產品為主力，推估今年房市將呈現「量穩價緩漲」的格局。

張世欣表示，整體房市還是呈現上漲趨勢，加上新青安優惠房貸至少持續到115年7月31日，續辦機率相當高，小宅單價將持續優於大坪數，預期1,500萬元以下的首購型產品仍將是市場主力。

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