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台亞子公司25日登興櫃 星亞訂單看到五個月

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

台亞半導體集團旗下子公司星亞視覺（7753）昨（21）日舉辦興櫃前法人說明會，6月25日將以每股45元參考價登錄興櫃交易，成為台亞集團第一家興櫃掛牌子公司，總經理李柏龍表示，星亞目前在手訂單能見度達五個月，隨著主要客戶營運成長策略所帶來的訂單需求增長，施作工程如預期進度，正向看待星亞今年整體毛利率、獲利表現。

李柏龍表示，訂單包含數位顯示系統部分專案型訂單，預計下半年陸續驗收完成，還有包含視覺燈光系統、交通資訊系統等。星亞近年來擴大接單市場，拉高全球市占率，並調整訂單結構、優化生產製程效率等重要策略執行，助力整體營運展現良好的成果，2022年、2023年毛利率分別為23％、31％，稅後每股純益（EPS）分別為2.91元、3.0元。法人預估今年可望維持毛利率約30%，EPS 3.5元。

台亞董事長李國光表示，台亞集團各家子公司以IPO目標邁進，星亞為集團IPO計畫打下頭陣，星亞有良好的訂單能見度，今年營運樂觀，預期星亞今年營運將再創新高。

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