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台睿高劑量注射劑 獲藥證
台睿（6580）昨（21）日宣布，該公司發展硒注射劑高劑量用法，已於5月取得衛福部食藥署核可的藥證，主要用於急重症患者，目標今年第3季取得健保藥價。台睿總經理簡督憲表示，這項產品將鎖定醫學中心，初估第一年市場銷量挑戰5萬瓶，未來隨市場擴大逐年往上。
台睿同時宣布，正在發展的抗癌新藥CVM-1118，將以活性代謝物成分CVM-1125作為載體，搭配市售抗體藥物發展抗體藥物複合體（ADC），目前動物試驗已證明有很好的抗癌潛力，公司將尋求與其他抗體藥物公司合作進軍ADC藥物市場，也會規劃自行開發ADC抗癌藥。
台睿表示，該公司是在2018年獲上市核准取得靜脈注射針劑「西寧特」藥證，這項藥物可用於治療硒缺乏症。
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