興櫃一周回顧／和暢科技飆升逾三成

觀察近一周興櫃市場表現，統計322檔興櫃個股本周平均上漲1.16%，其中上漲158家、下跌145家，漲多於跌，本周表現最亮眼的工業電腦和暢科技（6825）股價漲幅超過三成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（21）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額250.2億元、成交5.63億股、成交27.71萬筆，三項數據多於前一周。在個股表現上，漲幅超過一成檔數由前一周的17檔來到20檔。

興櫃股近一周漲幅前五強 圖／經濟日報提供

以族群性來看，本周領漲股在電子族群，一共有四檔科技股入列周漲幅前十強；其餘文化創意兩檔，電機機械、航運、生技醫療及數位雲端產業各一，周漲幅在16.5%至37.8%間。