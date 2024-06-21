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富宇股東會／完成董事改選 由張世欣續任董事長

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
富宇地產股東常會完成董事改選，由張世欣續任董事長。記者宋健生/攝影
富宇地產股東常會完成董事改選，由張世欣續任董事長。記者宋健生/攝影

富宇地產（4907）股東常會21日完成董事改選，張世欣獲選續任董事長。富宇今年大船入港，預計完工個案包括新竹新豐「明星樂」、彰化和美「世紀美」、南投草屯「中山溱邸」等三件完銷案，外界推估總銷逾63億元。

富宇地產去年在「凡爾賽」、「峰景」完工交屋及餘屋銷售收入挹注下，全年營收34.00億元、年增932.7%，稅後純益2.64億元、年增2,238.9%，每股稅後純益2.24元，股東常會通過配發1.3元現金股利，盈餘配發率58.0%。

張世欣指出，央行在去年3月升息後，房貸利率重回2%時代，加上接連而來的央行管制和限貸措施，為房市帶來考驗；展望今年房市，國內缺工問題仍然存在，工資上漲加上碳費開徵，導致營建成本將再增加。

張世欣認為，未來推案預期將持續以低單、低總價的首購型產品為主力，推估今年房市將呈現「量穩價緩漲」的格局。

觀察近年房市，可發現科學園區、重大建設議題周邊房市，一直都是房市交易熱區，統計去年全台新建案平均房價大約都落在40多萬元，幾乎看不到1或2字頭房價，便宜區域也都站上3字頭。

張世欣表示，整體房市還是呈現上漲趨勢，加上新青安優惠房貸至少持續到115年7月31日，續辦的機率相當高，小宅單價將持續優於大坪數，預期1,500萬元以下的首購型產品仍將是市場主力。

富宇地產今年預計推出新竹縣寶山鄉新案「天湖」，基地位於山湖路上，面對寶山水庫，坐擁湖光山色等天然景觀，加上近年打開知名度的「沙湖壢咖啡館」湖畔秘境，幽靜氛圍等稀有條件引起熱烈討論。

此案規劃32至47坪的3至4房景觀度假宅，外界推估總銷約40億元；除此之外，台中大里區東城段新案也可望在下半年推出。

房市 房貸

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