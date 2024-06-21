搶攻戶外廣告商機 星亞6/25每股45元登錄興櫃

台亞半導體旗下戶外顯示螢幕系統廠星亞視覺將於6月25日，以每股45元參考價登錄興櫃交易，成為台亞集團旗下第一家興櫃掛牌的子公司。

星亞視覺今天舉行法人說明會，總經理李柏龍表示，以戶外顯示系統的統合能力，搭配母公司日亞化的LED技術，市場上同質性的競爭者不多，美國的Lamar等3大廣告業者是比較類似的競爭對手。

台亞半導體董事長李國光指出，戶外廣告顯示螢幕若從一般顯示器角度來看，在中國恐怕已是殺價競爭的「紅海」市場；但若以放在戶外20、30樓層高的戶外廣告顯示螢幕而言，其實需要很高的技術門檻。

李國光強調，星亞視覺有3個核心技術，包括擁有高超的色彩校正系統、超大的顯示螢幕、同步顯示技術，還有產品同時使用幾千顆LED發光的節能效率高達40%。

他指出，星亞製造的超大顯示螢幕系統不是液晶螢幕，而是利用數千顆甚至更多的LED當載體，做成的顯示螢幕，具備超強的耐候能力，能放在戶外20、30層樓高，不論刮風下雨還是日曬，依然可以維持正常亮度。

李柏龍表示，國外展覽曾見到的大型球型顯示螢幕，就是星亞視覺所製作；所生產的顯示系統，也與友達、群創以消費市場為主的顯示螢幕技術不同。

星亞前身為台亞半導體旗下的系統事業處，2022年從台亞分割獨立後，專注於數位顯示系統及視覺燈光系統的研發與製造，在數位顯示系統擁有超過40年豐富經驗，擁有多項顯示系統技術專利。

星亞產品主要應用於大型戶外廣告（Out of Home）顯示系統、場館大型帷幕燈光系統、交通資訊系統等領域，具備軟、硬體整合能力，在美國、歐洲、台灣、日本、中東、東南亞等地區有超過千個成功案例。

星亞統計，2022年、2023年毛利率分別為23%、31%，稅後每股盈餘（EPS）分別為2.91元、3元。李柏龍表示，星亞今年前5月業績年增15%，主要受惠於北美市場的戶外廣告顯示系統訂單需求持續增加，星亞目前在手訂單能見度達5個月。