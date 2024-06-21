中華食三產品今年銷售看增

中華食（4205）昨（20）日舉行股東會，公司指出，國內消費市場持續復甦，包括豆腐、甜點類和火鍋料等三大產品今年全年銷售量可望微幅成長，有利整體營運表現。

中華食股東會通過去年財報稅後純益3.47億元，年減1.6%，每股純益3.91元。股東會並完成董事改選，董事長陳冠呈、副董事長陳冠豪都獲續任。

中華食指出，去年豆腐類因疫情解封後，帶動餐飲團膳通路及零售業通路有不錯銷量，今年通路銷售仍可維穩。在甜點類方面，去年因餐飲業市場需求恢復，銷量明顯增加；今年餐飲通路持續復甦，將加強開拓吃到飽餐廳及連鎖飲料店的甜點市場。

火鍋料產品部分，主要委託代工廠生產，供應餐飲通路為主，去年因原物料通膨成本高漲而調價，以致餐飲業者調整火鍋料品項，影響銷量；今年將加強推廣原形蔬菜食材，希望帶動火鍋料銷量回穩。

另外，為擴大布局，啟動屏東潮州廠擴廠計劃，斥資5億元打造一座新廠，新增白豆腐、雞蛋豆腐和壓榨式豆腐等生產線。目前新廠已完成外觀興建，接續進行設備安裝和測試，預計今年第3季投產。