快訊

美籌措愛國者飛彈優先軍援烏克蘭 白宮：不影響供貨台灣

中華食三產品今年銷售看增

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中華食（4205）昨（20）日舉行股東會，公司指出，國內消費市場持續復甦，包括豆腐、甜點類和火鍋料等三大產品今年全年銷售量可望微幅成長，有利整體營運表現。

中華食股東會通過去年財報稅後純益3.47億元，年減1.6%，每股純益3.91元。股東會並完成董事改選，董事長陳冠呈、副董事長陳冠豪都獲續任。

中華食指出，去年豆腐類因疫情解封後，帶動餐飲團膳通路及零售業通路有不錯銷量，今年通路銷售仍可維穩。在甜點類方面，去年因餐飲業市場需求恢復，銷量明顯增加；今年餐飲通路持續復甦，將加強開拓吃到飽餐廳及連鎖飲料店的甜點市場。

火鍋料產品部分，主要委託代工廠生產，供應餐飲通路為主，去年因原物料通膨成本高漲而調價，以致餐飲業者調整火鍋料品項，影響銷量；今年將加強推廣原形蔬菜食材，希望帶動火鍋料銷量回穩。

另外，為擴大布局，啟動屏東潮州廠擴廠計劃，斥資5億元打造一座新廠，新增白豆腐、雞蛋豆腐和壓榨式豆腐等生產線。目前新廠已完成外觀興建，接續進行設備安裝和測試，預計今年第3季投產。

火鍋 股東會 餐飲業

延伸閱讀

復古潮州鐵道園區如時光隧道 華山辦運動會勾起長者青春回憶

豆腐適合早上吃？5種高蛋白質食物當早餐可增添營養和飽足感

雞蛋、豆腐、秋刀魚不是最瘦！蛋白質竟有低中高脂之分，一圖看對應食物分類，吃錯恐增肥

144公噸過期砂糖被查封 父子不甩「解封」私運被判刑

相關新聞

家登加碼家碩持股

家登（3680）昨（20）日公告董事會決議通過有價證券案，擬再加碼子公司家碩投資，預計每單位價格260元~330元，若價...

中美晶轉投資 開花結果

中美晶（5483）昨（20）日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，該公司轉投資的多家隱形冠軍企業都表現亮眼，今年不含旗下半導體...

振曜推電子紙數位廣告機

全球最大電子閱讀器ODM廠振曜（6143）積極從電子紙跨向數位廣告，推出AI電子紙數位廣告機，搶進智慧城市與智慧醫療，搭...

瑩碩、健喬簽藥品轉讓合約

瑩碩生技（6677）昨（20）日宣布，該公司與健喬信元藥廠簽訂藥品轉讓合約，瑩碩將把兩項上市產品藥證與一項藥品的開發技術...

中華食三產品今年銷售看增

中華食（4205）昨（20）日舉行股東會，公司指出，國內消費市場持續復甦，包括豆腐、甜點類和火鍋料等三大產品今年全年銷售...

又有台股新兵！達運光電向證交所送件 申請股票上市

臺灣證券交易所表示，達運光電（8045）20日送件申請上市，是今年以來第四家國內公司（不含創新板）申請股票上市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。