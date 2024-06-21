瑩碩、健喬簽藥品轉讓合約

瑩碩生技（6677）昨（20）日宣布，該公司與健喬信元藥廠簽訂藥品轉讓合約，瑩碩將把兩項上市產品藥證與一項藥品的開發技術移轉給健喬，健喬取得相關藥證及技術後，將可豐富產品線並擴大滲透率，瑩碩則可收取簽約金以及里程碑金。

瑩碩生技是一家專業藥物傳輸技術開發商，該公司已和健喬信元藥廠簽署長期合作協議，如今兩公司再度完成二份合約簽署，將瑩碩兩項上市產品藥證、與一項藥品開發技術移轉給健喬。

瑩碩總經理顏麟權表示，本次合作的產品以中樞神經用藥為主，轉移的兩張上市藥證為治療癲癇口服藥與口服液劑型藥物；技術移轉的品項則屬於新一代抗癲癇藥物。

顏麟權表示，相較傳統抗癲癇藥物，新一代產品具低副作用與低藥物交互作用特性，安全性相對較高，目前國內只有原廠專利藥與一款進口 學名藥【學名藥】為鼓勵藥物研發，每一款新藥發明後，可以申請20年的專利，通過後成為專利藥，享有市場獨占權等制度性保護。不過，當專利過期後，該藥品即不再受到保護。換句話說，此時其他合格藥廠有權利根據已公布的專利細節，在用途、劑型、安全性、效力、給藥途徑，及各項特性皆必須符合原廠藥特定標準的前提下，用相同的成份與製程申請生產許可並生產，與同類型藥物爭奪市場，即俗稱「學名藥」。 ，瑩碩將協同健喬在一至兩年內完成該藥物的開發及上市，有機會成為第一個國產學名藥。

顏麟權表示，透過瑩碩與健喬的深化合作，不僅可擴大產品的行銷能量及滲透率，提升對癲癇患者的醫療與照顧，同時更體現瑩碩的精準選題與技術開發實力，以及健喬擁有的完善行銷通路與豐富市場經驗，也為國內藥業的結盟互利、締造業績雙贏，再添新章。

瑩碩生技說明，癲癇是一種腦部功能失調會反覆發作的疾病。根據推估台灣目前約有10至20萬名癲癇病患。