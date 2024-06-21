中美晶轉投資 開花結果

中美晶（5483）昨（20）日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，該公司轉投資的多家 隱形冠軍【隱形冠軍】「隱形冠軍」是由德國管理教授赫爾曼．西蒙（Hermann Simon）提出。他發現，德國出口的真正引擎並不是如西門子或賓士這樣的巨頭，而是一些名不見經傳、卻在某一個窄小的行業裡做到頂峰的中小企業。赫爾曼．西蒙指出，「隱形冠軍」企業要具備三個條件：1、在國際上某一領域位於前三位；2、銷售收入少於40億美元；3、雖不是大眾所熟知，但在各自利基市場中有強大的影響力。 企業都表現亮眼，今年不含旗下 半導體【半導體】半導體（英語：Semiconductor）是一種導電率在絕緣體至導體之間的物質。 導電率容易受控制的半導體，可作為資訊處理的元件材料。 從科技或是經濟發展的角度來看，半導體非常重要。很多電子產品，如電腦、行動電話、數位錄音機的核心單元都是利用半導體的導電率變化來處理資訊。 常見的半導體材料有：第一代(另一種定義/說法：第一「類」。以下第二、三代，同)的矽、鍺， 第二代的砷化鎵、磷化銦，第三代的氮化鎵、碳化矽等； 而矽更是各種半導體材料中，在商業應用上最具有影響力的一種。 矽晶圓【矽晶圓】矽晶圓是半導體的原始材料。在製作晶圓的過程中，必須先將二氧化矽經過純化、熔解、蒸餾、長晶等程序，製成矽晶棒。矽晶圓廠再將這些矽晶棒進行研磨、拋光和切片等程序，以製成矽晶圓片。之後，透過導入、顯影、蝕刻等手續後，便可以製成晶圓。積體電路（Integrated Circuits\, IC）是晶圓加工後分割而成，經過封裝可以製成通用的電子元件，也常被稱做晶片。同一製程的晶圓，尺寸變大，可裁切出來的晶片數量會增加，進而符合晶圓廠商的成本效益。 廠環球晶以外的多家轉投資，占整體合併報表的業績比重，可能會超越自身太陽能業務。

中美晶連兩年業績創高，其中環球晶是最大助力，母公司今年前五月 合併營收【合併營收】合併營收係指兩個以上企業因股本投資實際結合，或者股本來自同一集團等實質結合經營模式，因此採取合併報表並計算集團合併營收，以評估同一集團的實質營收狀況。我國因為絕大多數上市櫃公司在中國大陸、海外皆設有子公司，因此每月會特別揭露合併營收。 327.73億元，年減3.7％。

中美晶目前旗下除了環球晶以外的主要轉投資包括宏捷科、朋程與台特化等。徐秀蘭表示，台特化今年營收將持續成長，供應的客戶數也會愈來愈多，而朋程從車用二極體開始，陸續擴展產品線，目前也切入IGBT等。宏捷科也成長不少，持續增加新產品與新客戶，今年業績有機會創歷史新高。至於本身的太陽能業務，除了 太陽能電池【太陽能電池】太陽能電池（Solar Cell）是透過太陽光所產生的發電方式，過程中不會產生二氧化碳等有害氣體，不會汙染環境。目前主流為矽晶太陽能電池，以矽作為製造材料，又分為多晶與單晶太陽能電池兩大類，其中單晶的技術較難，但光電轉換效率較佳。現階段矽晶太陽能電池光電轉換率約介於17％至20％。 與模組，會努力不全依靠台灣市場，徐秀蘭指出，該公司還有 綠電【綠電】綠電泛指再生能源所發出的電力，我國主要是透過提升太陽光電與風力發電來提升再生能源發電的比重。2019年我國完成《電業法》修法後，邁開電力自由化的腳步，將發電業、輸配電業與售電業從台電公司原本統包的型式中劃分出來。其中，發電與售電業可開放民間加入，以增加綠能推動的動力。另根據《再生能源發展條例》，再生能源售電業可以將產出的電力以綠電的型式售出，所賣出的每1\,000度綠電代表著買方會獲得一張再生能源憑證（T-REC）。 相關業務。

中美晶規劃持續開發並提升太陽能產品的性價比，並擴展多元的能源應用與服務，包含儲能與綠電衍生商機。同時也深耕下游系統業務，強化垂直整合與全球布局，進一步擴大產品出海口，提高營業利潤率。