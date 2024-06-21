家登（3680）昨（20）日公告董事會決議通過有價證券案，擬再加碼子公司家碩投資，預計每單位價格260元~330元，若價格低於下限，得繼續買回，預計交易總金額為董事會授權董事長於2億元內進行。

家登集團旗下家碩具產業利基地位，家登董事長邱銘乾身兼家碩董事長，他看好家碩未來競爭力與成長。

家登先前已投資家碩，交易期間為2023年11月1日至今年5月31日，交易數量686張，每股交易平均價格為273.42元，交易總金額1.87億元，累積持股比例44.79%，此次進一步加碼投資。

家登昨天公告，經董事會通過額度前一次投資用畢，此次預計交易數量依投資總金額及公開市場價格換算，預計每單位價格260元~330元，若價格低於下限，得繼續買回，預計交易總金額董事會授權董事長於2億元內進行。