振曜推電子紙數位廣告機

全球最大電子閱讀器 ODM【ODM】ODM（Original Design Manufacturer）又稱「原廠委託設計」，就是為客戶提供設計、製造代工的服務。像是當某製造商設計出一種產品後，在某些情況下可能會被另外一些品牌的製造商看中，要求配上後者的品牌名稱來進行生產，又或者稍微修改一些設計（如按鍵位置）來生產。另外，ODM可看品牌企業有沒有買斷該產品的版權；如果沒有的話，製造商有權自己組織生產，只要沒有企業公司的設計識別即可。 廠振曜（6143）積極從 電子紙【電子紙】電子紙（E-paper）是一種顯示器，因為採用反射式技術，不需要背光源、彩色濾光片或偏光片，所以生產成本較一般TFT-LCD產品低。省電和節省製造成本是電子紙顯示器的兩大優勢。與傳統紙張相比，其最大特點是可以輕鬆攜帶並瀏覽大量內容，且可隨意存取並反覆使用。電子紙的運用，除了在隨身攜帶的可撓式彩色電子報紙、電子書、電子速記本外，也能成為大型平面廣告載具，並應用在通訊產品上。 跨向數位廣告，推出AI電子紙數位廣告機，搶進 智慧城市【智慧城市】「智慧城市」的概念最早起源於2008 年，IBM喊出「智慧地球」（smart Planet） 的口號，智慧城市是其中具體的落實。智慧城市是一個概念、一整套解決方案，利用高速的網路環境、物聯網，以及各式各樣的智慧裝置等先進科技，解決城市中食、衣、住、行、育、樂等各種問題，讓人類的生活可以更便利、效率和智能。 與智慧醫療，搭上 ESG【ESG】ESG是環境保護（E，Environment）、社會責任（S，Social）和公司治理（G，Governance）三個英文單字的縮寫，被做為是衡量一家企業永續性的指標。其中，環境保護面包括空氣汙染、溫室氣體排放、水及汙水管理等；社會責任包括人權、勞工關係、僱員健康安全等；公司治理面則包括商業倫理、競爭行為、激勵措施供應鏈管理等議題。 ESG最早是在2004年聯合國《Who Cares Wins》報告中提出，歐美國家行之有年，我國金管會則是在2020年推出的「公司治理3.0－永續發展藍圖」中，規定上市櫃公司原先編撰的企業社會責任（CSR）報告書，更名為永續報告書，並具體要求企業揭露ESG資訊，推動發布英文版永續報告書。 趨勢，將成為未來主力產品，加上今年是彩色電子書閱讀器元年，法人看好兩大主力產品助攻，可望推升振曜營運成長。

振曜指出，今年是彩色電子書閱讀器元年，振曜結合重要客戶與供應鏈，運用元太Kaleido 3最新技術，已推出兩款7吋、6吋時尚彩色新機，預購潮熱烈。

今年振曜推出AI2電子紙數位廣告機-AI ePaper Signage廣告機方案，搭配元太科技Spectra 6新世代面板，除高解析度色彩，軟體結合AI新技術，連接AI雲端伺服器，隨著不同場域、環境、天氣、使用者偏好與心情等變化，展示不同的智慧風格。