光禹國際計畫明年第1季申請上市 與雲豹能源跨領域合作

雲豹能源繼光電後，也積極布局文、體、娛領域，入股光禹國際展開跨域合作。光禹國際董事長字維新今日表示，光禹國際計畫明年第1季提出上市申請，預料在取得科技公司上市核准函後，有利推動公司能在明年掛牌。

他強調，受惠台積電進駐嘉義科學園區設廠帶來的族聚效應，光禹在嘉義故宮南院打造的羊角村藝術村在正式營運，短短四個月即締造逾50萬遊遊人次，預估光禹今年上半年就可獲利，全年應不錯獲利表現。

雲豹能源與光禹國際今天舉行媒體交流會，字維新表示，光禹過去主要在中國大陸進行土地開發建設，疫情後因無法回大陸，斷然結束在大陸所有的事業，重心轉回台灣開發類主題樂園，並率先在台積電未宣布進駐嘉義建廠前，在嘉義科學園區和故宮南院旁，取得10萬公頃的土地，以BOT案進行開發，第1期1.3公頃的咩咩上樹樂園，已在今年農曆年前營運，開業至今約4個月，觀光人潮估計有50萬人次。

字維新說，嘉義類主題樂園核心為低密度酒店，初期開發基面積僅一成用地，緊接著要興建52間房的度假Villa，後續瞄準台積電前往嘉義建廠可能帶來的需求，也將建置酒店式公寓，鎖定四天三夜的頂級親子和家庭度假。

他強調，雲豹能源入股光禹國際後，雲豹能源規畫將3公頃的停車場，規畫融合人文的太陽能停車場；此外也攜手雲豹能源、合仲建設、智友及敦謙國際智能等共五家廠商聯手取得台北動物園BOT案，將打造數位多元化生態保育主題園區，建置海洋館及親子酒店。光禹將負責開發與海洋館未來營運，雲豹能源負責園區內光電建置。

雲豹能源發言人張建偉表示，雲豹除布局光電外，這幾年也積極布局文化、體育和娛樂，因為這三大領域貼切民眾生活。雲豹能源入股光呂持有光禹國際約8%股權，泛雲豹集團合計持有光禹約20%股權。透過與光禹國際合作後，確實有利雲豹能源在嘉義推動新的漁電共生案場。

字維新表示，嘉義樂園預定今年8月導入3D 夜間燈火秀，讓主題樂園營運延長至晚上8到9時，也提供國人全新的度假生活型態；台北園區也將於今年啟動設計和規畫，預計2030年至2031年完成開發。