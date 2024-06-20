共信-KY 6月25日起納入富櫃200指數

櫃檯買賣中心宣布，共信-KY（6617）將於6月25日起正式被納入富櫃200指數，共信20日表示，這不僅意味著公司在市場中的穩健經營和創新能力獲得肯定，並進一步提升了其在投資者中的知名度和影響力。

共信-KY表示，富櫃200指數是由櫃買中心所編製的股票指數，用來反映上櫃股票市場中200家市值較大的公司的整體表現。其以市值排序，並考量公眾流通量及流動性等條件，選出200支上櫃股票以流通市值加權計算之股價指數，用以表彰櫃檯買賣股票市場之綜合績效。

共信-KY表示，非常榮幸能夠成為富櫃200指數的一員，這是對公司過去努力和成績的肯定，共信將繼續致力於新藥研發的技術創新和市場拓展，為股東創造更大的價值。這次被納入富櫃200指數，將有助於提升公司的市場曝光度，吸引更多國內外的投資者，進一步促進公司的長期成長和發展。

共信-KY研發的PTS能從治療人類癌症延伸至犬、馬腫瘤，為目前全球唯一可跨物種的癌症藥。用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的PTS302已取得中國藥證並於去年起上市販售，目前該藥與中國合作的醫院已提升至60家，逐步展開營運成效。同時，該公司也將陸續於新加坡、馬來西亞、泰國、澳大利亞、日本…等接受中國臨床數據的市場申請藥證，加速新藥的開發和商業化。