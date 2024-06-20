櫃買攜安永 挺創新企業發展

櫃買中心為協助創新企業永續發展，本年度陸續與四大聯合會計師事務所合作舉辦「創新x永續 創新企業媒合會」，首發媒合會已於5月圓滿舉辦，並獲得多方正向回饋，延續投資人熱烈的回響，第2場次媒合會昨日(6/19)由安永聯合會計師事務所接棒，為創新企業及投資機構搭建交流平台，加速媒合商機與資源，為創新企業鏈結更多合作契機。本次活動計邀請十家創新企業，其產品或服務涵蓋智能與永續相關應用領域，包括綠色能源開發的廣太綠能、台灣鈣鈦礦科技，循環經濟應用的鼎佳能源、臥龍智慧，智慧製造領域的歐姆佳科技、智穎智能、侑特科技，液冷散熱的飛斯酷，睡眠健康照護的創智生物，以及AI應用服務的愛吠的狗娛樂。

櫃買中心李愛玲總經理表示，根據國際知名新創生態系調研機構StartupBlink於2024年新發布的「創業生態系排名報告」，臺灣新創競爭力在全球排名連續第4年進步，排名上升至第22，顯見臺灣具備蓬勃的創新發展能量。

另全球正以嶄新思維推動產業永續與數位轉型，投資者對於永續發展議題也同樣關注，根據最新「2023臺灣永續投資調查」，臺灣進行永續投資之機構投資人比例持續上升，整體永續投資比例及金額亦同步增加。本次活動主題聚焦「創新」與「永續」二大元素，媒合更豐沛的資源以加速企業成長，建構更完善的新創投資環境，協助實現環境、社會和經濟永續三贏的目標。

安永聯合會計師事務所傅文芳所長表示，臺灣新創生態圈正逐步在國際舞台上嶄露頭角，並成為臺灣經濟重要組成部分，安永運用全球性規模的資源，協助客戶應對市場快速變化，透過多元且專業的服務協助企業永續發展。安永連續八年獲得「創櫃板推動輔導卓越獎」殊榮，感謝櫃買中心給予安永肯定，未來持續挹注資源，協助創新企業成長。

櫃買中心積極協助優質企業進入多層次資本市場並成長茁壯，其中創櫃板為創新企業進入資本市場最佳跳板，可透過多元且免費的輔導服務及資源，打造競爭力，為臺灣永續發展注入創新能量。

歐姆佳 射頻儀器亮相

歐姆佳科技(股)公司是在國科會價創計畫輔導下，由台灣大學衍生成立的公司，其自行開發的相控陣列天線快速量測系統，毋需移動天線可自動快速量測並即時修復，另所開發的快速群測系統，一台射頻儀器可同時檢測32顆射頻晶片，在測試速度與價格上均大幅優於市場上相同測試數量的系統，主要應用於低軌道衛星、半導體與5G通訊產業之量產測試。

智穎 推雲端解決方案

智穎智能(股)公司專注塑膠射出成型的智慧製造領域，結合資訊化模組開發，擁有多項專利，其自行開發之智能化雲端射出成型解決方案，可改善工廠人才斷層並協助製造經驗系統化，有效減少試模成本並穩定產能及良率。

另外，透過工業物聯網與機台串連，系統就會自動提供最佳的生產參數，能大幅減少試產次數，有效翻轉傳統製造模式。

侑特 開發電子載料帶

侑特科技(股)公司為電子載料帶製造商，所生產的PE(聚乙烯)載料帶及電子收料圓盤，是被動元件及SMT (Surface-mount technology電子表面黏著)製程所需之零件包材，其自行研發PE載帶解決紙帶吸收水氣導致縮孔的問題，具備長效抗靜電、抗環境、低粉塵優點，另新開發客製極小零件(W4P1)產品，可節省75%的包裝材料用量，協同實踐環保永續。

創智 秀安眠智能平台

創智生物科技(股)公司為專注提供睡眠、情緒、壓力問題解決方案的健康管理顧問公司，團隊擁有豐富睡眠問題檢測與改善經驗，其自行開發之睡眠健康輔助平台，結合穿戴裝置、數位平台、雲端後台等技術，提供篩檢、診斷、治療、追蹤等一條龍式客製化服務，另AI智能止鼾護肩頸枕，透過演算法，針對不同睡姿自動調整枕頭高度，可預防打鼾、保護肩頸。

愛吠的狗娛樂 AI助攻

愛吠的狗娛樂(股)公司專注於研發VR(虛擬實境)、AR(擴增實境)或MR(混合實境)互動娛樂內容的訂製服務，近期開發「AI Amaze 慧星大使」產品，結合ChatGPT生成式語言模型技術，搭配企業可編輯之知識庫，讓AI客服具有導覽、簡介、銷售等客製化功能，適用於觀光導覽、業務推廣、行銷互動、顧客服務、教育訓練、隨身助理等多方面應用。