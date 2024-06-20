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熱爆！今高溫上看36度以上 「這些地區」午後恐雷陣雨

裕慶公開申購 中籤率僅1%

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

裕慶-KY（6957）初次上市公開申購於昨（19）日抽籤，配合股票上市前辦理公開申購1,105張，每股實際發行價格138元；此次公開申購共計吸引9.3萬筆，申購過程中凍結市場資金約128.6億元，中籤率僅1.18%，顯示市場反應熱烈。

裕慶將於6月25日掛牌上市，公司希望借重資本市場資源擴大業務動能及市場知名度，並持續鎖定全球前五百強知名企業擴展商用展示架業務客戶群，至今累積超過30家品牌客戶服務實績，直接銷售客戶比例提升至89.87%。裕慶主要透過「製造+服務」提升附加價值利基、強化品牌客戶長期業務黏著度。

集團亦與業界多家知名大廠合作研發技術，開發Ai sleep智能安眠床及相關感測器系列產品，深化智能電動床機構件領域布局，以商用展示架、智能電動床機構件等兩大業務引擎，壯大集團營運規模。展望2024年，裕慶持審慎樂觀看法。集團不斷擴大全球業務接單布局，近期更與全球知名連鎖化妝品品牌客戶洽談合作機會。

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