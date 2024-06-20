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M31推記憶體IP解決方案

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽智財（IP）業者M31（6643）昨（19）日宣布，推出最新LPDDR記憶體IP解決方案，搶攻高效能運算（HPC）應用市場商機。

M31累計今年前五月合併營收6.25億元，年增14.4％。總經理張原熏先前表示，全年營收希望有雙位數百分比成長，同時預測先進製程相關業績占營收比重可達五至六成。M31也提到，今年下半年將緊跟晶圓代工廠腳步，展開2奈米IP的產品開發。

針對LPDDR記憶體IP解決方案，M31指出，其LPDDR4／4X已完成設計並被廣泛應用，可提供穩定的高效能與低功耗特性，並提供自我訓練演算法，適用於自動駕駛、行動裝置和筆電等需要高性能記憶體介面的應用。

M31說，開發中的LPDDR5記憶體IP，將提供更高的資料傳輸速率與更低的位元能耗。未來已計畫開發LPDDR6相關產品，以滿足更高效、更複雜的計算需求。

M31強調，其LPDDR記憶體IP解決方案專為資料中心應用量身打造，通過提高處理能力和降低營業成本，提升能源效率，在AI領域可加快模型訓練和推理速度。LPDDR記憶體IP在邊緣運算市場也顯示出強勁需求，可幫助製造商建造更小、更輕和更強大的邊緣運算裝置。

營收 記憶體

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