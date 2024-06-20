泰谷轉型 跨足半導體

LED廠泰谷（3339）昨（19）日舉行股東會，全面改選董事，新董事會推選黃國師擔任董事長，億光勢力退出，董事會成員增加半導體背景，為公司轉型並引進新策略夥伴，朝半導體新事業發展做準備，衝刺營收與獲利。

法人指出，泰谷約當現金占總資產45%，公司財務與運營健康，更容易擴展半導體產業相關材料的市場，未來引進新人才、新技術與投入開發新產品，是讓公司提升獲利與轉型的好契機。

億光原為泰谷大股東，億光董座葉寅夫曾兼任泰谷董座，惟今年以來億光相關勢力逐步出脫持股，葉寅夫辭去董座，僅擔任泰谷總經理。

泰谷昨天改選，億光相關勢力如市場預期全數退出泰谷。新任董事為黃國師、善宜投資法人代表人黃國杰、李甯潔、彭進興、鼎耕投資法人代表人賴茂松、李偉民。

新任獨立董事為林瑞興、李佩昌、徐世。新董事會推選黃國師擔任董座，取代原董事長、億光財會中心資深副總經理傅慧貞；並公告董事會委任總經理由黃國杰接任。

泰谷新董事會成員中，黃國師、林瑞興都是會計師背景，李佩昌為律師，彭進興曾任半導體設備廠翔名研發副總，是泰谷首度引進具半導體身分的人士進入董事會，為轉型半導體領域暖身。

展望今年，泰谷認為，全球產銷區域動亂的影響將逐漸減小，產業競爭力將回歸公司對產品開發、客戶需求與供應鏈的整合能力，因此掌握原物料及外包廠商交期及提升公司議價能力、強化內部成本費用管控、新產品開發時程的加速及生產良率改善與提升為專注重點，以公司研發能力為核心向外拓展市場與布局。

泰谷致力研發LED氮化鎵（GaN）與砷化鎵（GaAs）製程，擁有可見光全光譜與不可見光紫外光和紅外光的發光晶粒產品技術，近年主力產品從交通燈、背光面板運用逐漸轉向穿戴裝置與車用產品。