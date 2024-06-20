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綠界強攻 AI 廣告市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
綠界科技董事長梁維誠。 綠界科技／提供
綠界科技董事長梁維誠。 綠界科技／提供

第三方支付大廠綠界科技（6763）昨（19）日召開股東會，除通過去年財報外，也拍板定案將於下半年配發現金股利9.1元，同時會中順利完成一席董事補選，會後董事會則推選總經理梁維誠擔任新任董事長，並宣示將積極跨足AI大數據廣告市場。

綠界去年第3季成立子公司「綠界大數據應用科技股份有限公司」，並積極布局AI發展數據分析系統，旨在為綠界商家客戶提供全方位交易分析與產業洞察，協助商家快速了解消費趨勢，並帶進具有效益的廣告流量。

綠界科技指出，公司經歷近一年的研發規劃，新產品「綠界大數據平台」即將於7月正式上線，此服務將成為綠界科技集團體系中獨特的競爭優勢，有別於其他第三方支付業者。

據了解，綠界大數據平台運用深入資料剖析與比對，大到產業類別，小至品項種類，彙整成數據與圖表，提供賣家全面性的動態總覽，找出產業優勢與潛在消費者，協助商家作出明確的商業決策。

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