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力麒股東會／董座郭淑珍卸任 交棒給姪子郭濟綱

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
力麒建設總經理郭濟綱接任董事長。記者朱曼寧／攝影
力麒建設總經理郭濟綱接任董事長。記者朱曼寧／攝影

力麒建設（5512）19日召開股東會，會中承認2023年財報並通過每股現金股利0.24元、股票股利0.3元，同時完成董監事改選，現任董事長郭淑珍因任期屆滿而卸任，由其兄之長子郭濟綱接班，並卸下總經理一職。

力麒今日股東會中，有不少職業股東輪流發問，讓議程進行緩慢，總計股東會歷時3小時，其中有股東針對都更成本、商辦做提議。郭淑珍表示，公司手上有松江路企業總部、大業路商辦皆在開發中，未來會適時調整規劃。

針對董事長接班一事。郭濟綱會後接受採訪表示，力麒是一家精緻、老牌且低調的公司，未來會繼續延續這些公司優勢與風格，並在行銷端上帶入一些更活潑的因素，甚至住宅上也不排除和集團的飯店、服務業等資源結合，創造出更好的住宅品質。布局上，看好都更、危老改建商機，會繼續深耕大台北地區，暫時沒有往中南部擴大的計畫。

郭淑珍指出，郭濟綱在建設事業也待了逾10年，已經磨練的差不多了，此時交班是很好的時機，未來自己仍會投入營建業，將經營力銘建設，以後也可能會與力麗（1444）集團、力麒建設有合作，目前手上的第一案位在北士科，預計1到2個月後可拿到建照，但目前推案時間未定。

推案方面，郭淑珍指出，除了成屋「力麒天沐」、「力麒家家富富」持續銷售外，今年預計推出總銷約117.7億元「松江企業總部案」、總銷約42.1億元內湖環山路A案「力麒・寰山」，兩案皆採邊建邊售方式，預售則有中山北路都更案，全年推案量達約260億元。

郭淑珍指出，公司在手土地庫存在大台北地區，包括多筆都更、危老、合建、自建案，均在積極準備中，雖然總統大選已經於年初結束，惟是否有新的房市政策以及影響層面還有待觀察，未來手中個案會視市場氛圍再決定推案時機，公司會評估銷售模式採取成屋、邊建邊售、或預售方式。

談到近期房市概況，郭濟綱認為，政府打炒房的政策會一直持續，但這並不是壞事，主要是相關政策都是針對投資客、多屋族群等，剛性需求族群影響不大，房價上，通膨長期化的現象恐持續、營建成本大幅增加，房價難有跌價空間，全年房市呈現價漲量縮態勢。

郭濟綱指出，觀察現階段市場，中小坪數已經成為主流，未來力麒也會朝此方向規劃，但若手中有地段位置絕佳、基地方正等土地，依然不排除會做中大坪數的考量。

力麒建設今日完成董監事改選，原董事長郭淑珍卸任（右），並由郭濟綱（左）接任。記者朱曼寧／攝影
力麒建設今日完成董監事改選，原董事長郭淑珍卸任（右），並由郭濟綱（左）接任。記者朱曼寧／攝影

力麒 股東會

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