台寶生醫股東會／董事會改選 前陽明大學校長郭旭崧接掌董座

台寶生醫（6892）19日召開股東常會，會中通過去年財務報告書與各項議案，同時順利完成董事全面改選。會後新任董事會一致推舉前陽明大學校長郭旭崧出任董事長，原董事長黃智遠則繼續擔任公司董事。

此外，為充實營運資金及因應未來營運發展，19日股東會也通過私募案，並不排除引進策略投資人，持續累積公司長期成長動能。

台寶生醫19日股東會完成董事全面改選，選出董事七席（含獨立董事三席），董事包括黃智遠、蔡佩珊（福又達生物科技股份有限公司代表人）、楊世欽、郭旭崧，以及獨立董事陳春葉、劉景洪、吳烈澄。股東會結束後召開董事會推選董事長，會中全體董事一致通過由郭旭崧出任董事長一職。

台寶生醫表示，郭旭崧曾任中華民國無任所大使（醫衛領域）、前疾管署長、衛福部顧問、前陽明大學校長、前疾管局局長、駐美國台北經濟文化代表處衛生顧問等，並曾參與生技新創公司的創立，產官學歷練完整。憑藉郭旭崧的醫療專業與國際外交經驗，有助台寶生醫開拓全球市場、延攬專業人才，走向國際化永續經營。

台寶生醫表示，公司發展策略採細胞新藥開發與CDMO雙軌發展，憑藉核心的檢驗與特殊製程開發能力，以及模組化封閉式量產平台，爭取到不少早期開發階段客戶的青睞，帶動CDMO接單強勁，過去三年挹注營收翻倍，去年合併營收8,547萬元、年增91%，創下歷史新高，其中來自國際客戶貢獻超過五成。今年除CDMO會繼續成長外，新藥開發也將有明顯的階段性進展。

台寶生醫表示，未來新藥的開發重心將聚焦在基因修飾細胞，並鎖定基因修飾間葉幹細胞MSC/VEGF、調節型T細胞、基因修飾巨噬細胞等三大領域發展，朝次世代細胞醫療指標大廠邁進。今年則將全力推動MSC/VEGF治療危急性肢體缺血細胞新藥向美國食品藥物管理局（FDA）提交一期臨床試驗申請（IND），以及啟動調節型T細胞用於抗器官移植新藥TregCel（TRK-001）的美國二期臨床試驗收案。

此外，日前旗下退化性關節炎細胞新藥Chondrochymal已正式向衛福部食藥署（TFDA）提交三期臨床試驗申請，未來有機會依循國內《再生醫療法》爭取提早上市。

受惠CDMO及委託檢驗需求增加，激勵台寶生醫5月合併營收463萬元、年增307.9%，創歷年同期新高；累計前5月營收2,235萬元、年增106.7%，亦改寫歷年同期新高。

今年5月間台寶生醫的細胞治療通過TFDA查核，成為國內第一家通過異體間葉幹細胞新藥GMP審查的藥廠，正值美國積極推動《生物安全法案》之際，憑藉公司持續深化美國市場的布局，有機會分食中國大陸廠商釋出的CDMO相關商機。

台寶生醫表示，主要CDMO客戶多在早期開發階段，隨著研發項目推進與業務成長，合約規模將持續擴增，加上台寶生醫藉由與美國頂尖學研機構如加州大學、哈佛大學、西北大學等建立起的合作夥伴關係，在國際市場逐步提升知名度，不僅吸引歐洲、日本等客戶前來洽談合作，今年以來更獲得與美國排名第一的醫學中心簽署合作意向書，邀請至亞利桑那州鳳凰城進行深化合作、甚至評估在地生產的可能性，皆有助再擴大CDMO的服務量能與營收成長。今年CDMO業務可望再創高峰。

展望今年，在CDMO業務穩健成長，以及預期各項新藥的臨床推進順利下，公司樂觀看待全年營運表現。