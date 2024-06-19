安基生技25日登錄興櫃 參考價45元

生技類股再添新兵，新藥公司安基生技將於6月25日以45元參考價登錄興櫃，董事長黃文英今天表示，公司專注於開發皮膚、神經、罕見疾病領域的小分子新藥，已簽歐美國際專利授權合約，預計2025年遞件申請上市櫃。

安基生技為台灣大學創新育成中心成立的新藥公司，具有高度轉譯研究（實驗室成果應用在新的人體研究等）以及產品開發能力的經營團隊。

安基生技十大股東持股58.1%，其中包括台杉投資、富邦金、兆豐銀行、統一旗下的統一國際開發等。

黃文英今天在媒體交流會指出，目前人口高齡化與環境污染日益嚴重，皮膚、神經領域疾病等慢性病逐年增長趨勢下，安基鎖定神經病變、皮膚疾病及罕見疾病等具有高度醫藥未滿足需求的疾病領域。

安基生技旗下研發進度較快的新藥AJ201，為治療罕見病甘迺迪氏症與脊髓延髓性肌肉萎縮症罕見疾病的小分子新藥。

黃文英說，公司已與美國那斯達克上市生技新藥公司Avenue Therapeutics Inc.簽立歐美專屬授權合約，總授權金額高達2.5億美元（約新台幣80億元），已在美國完成1b/2a期臨床試驗收案及給藥，預計今年第3季臨床解盲。

另一新藥AJ302為治療化療引起的周邊神經病變疾病創新藥，已獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）同意執行一期臨床試驗。