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裕慶-KY訂6月25日以每股138元掛牌上市 申購中籤率1.18％

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

裕慶-KY（6957）初次上市公開申購於19日抽籤，公開申購期間為6月13日至6月17日止，配合股票上市前辦理公開申購1,105張，每股實際發行價格138元，此次公開申購共計吸引9.3萬筆，申購過程中凍結市場資金約128.6億元，中籤率僅1.18％，顯示市場反應熱烈。

裕慶將於6月25日掛牌上市，希望借重資本市場資源擴大業務動能、良好營運資金籌措、以及市場知名度，並持續鎖定全球前五百強知名企業擴展商用展示架業務客戶群，至今累積超過30家品牌客戶服務實績，直接銷售客戶比例提升至89.87％。

裕慶並透過「製造+服務」來提升附加價值利基、強化品牌客戶長期業務黏著度。

另一方面，集團亦與業界多家知名大廠合作研發技術，開發Ai sleep智能安眠床及相關感測器系列產品，深化智能電動床機構件領域布局，以商用展示架、智能電動床機構件等兩大業務引擎，壯大集團營運規模。

裕慶指出，集團憑藉不斷深化設計、量產、服務全方位解決方案策略，積極針對旗下商用展示架、電動床機構件產品開發導入AI、智能化技術應用。

加上考量不同商品展示需求，搭配消費者購買取貨動線順暢度，為各品牌客戶打造兼顧美觀、實用且客製化的展示架產品，進一步推升美國百貨龍頭、以及第二大五金連鎖店等商用展示架業務客戶，下單規模皆持續穩定攀升，創造集團未來整體營運良好成長動能。

展望2024年，裕慶持審慎樂觀看法。集團不斷擴大全球業務接單布局，近期更與全球知名連鎖化妝品品牌客戶洽談合作機會，旗下主要客戶訂單也持續保持良好需求。

裕慶表示，觀察近年科技與消費型態改變，掀起自助結帳、展示架個性化風格設計與智能電子化趨勢，集團亦針對旗下商用展示架、智能電動床產品開發投入電子裝置結合，包括智能灌溉植物展示架、應用於智能電動床智能感測模組等，並陸續與客戶完成送樣、廠內驗證，有機會於下半年完成試量單出貨，增添未來營運良好成績。

布局 消費

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