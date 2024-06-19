綠界股東會／通過股利9.1元 布局 AI 大數據廣告市場

第三方支付龍頭業者綠界科技（6763）19日召開股東常會，公布112年度營業績效，稅後純益3.96億元，較去年營收成長3.4%，獲利率年增8.8％，每股稅後純益達21.66元，並將於下半年配發現金股利9.1元，會中順利完成一席董事補選。會後董事會，推選總經理梁維誠擔任新任董事長。

綠界科技身為第三方支付產業領頭羊，擁有每年近千億的健全金流系統與強大資安防護能力，自2023年Q3成立子公司「綠界大數據應用科技股份有限公司」，積極布局AI發展數據分析系統，旨在為綠界商家客戶提供全方位的交易分析與產業洞察，協助商家快速了解消費趨勢，並帶進具有效益的廣告流量。經歷近一年的研發規劃，推出「綠界大數據平台」即將於７月正式上線，此服務將成為綠界科技集團體系中獨特的競爭優勢，有別於其他第三方支付業者。

綠界大數據平台運用深入資料剖析與比對，大到產業類別，小至品項種類，彙整成數據與圖表，提供賣家全面性的動態總覽，找出產業優勢與潛在消費者，協助商家作出明確的商業決策，同時可結合數位工具實現精準行銷，利用廣告挖掘有價值的流量，降低不必要的成本，提升訂單轉換率，為賣家打造新一代電商數據應用平台。

此外，眾所期待的「綠界Pay」APP也預計將於Q3上線，除了一般民眾可下載並綁定信用卡成為簡單好用的支付工具（如同LINE PAY）外，會員更可以透過簡單的線上申請動作，成為收款會員，利用「綠界表單」（類似Google表單但具有金物流功能）此收款工具，可使團購主、直播主、小賣家、私域流量經營者等免費輕鬆上架商品，還可靈活運用於活動課程報名等，讓支付工具也能輕鬆地變成收款工具。

綠界科技董事長梁維誠同時表示，隨著網路購物需求崛起，電商平台紛紛調漲費用，使得店家也面臨經營成本壓力，不得不精打細算。反觀綠界科技於今年3月再度挑戰全台網購及電商平台業者，主打信用卡交易手續費 1.68%，並提供電子發票免費3個月服務，減輕店家開店的負擔，鼓勵更多新血加入電商市場！經過短暫三個月的優惠活動，自行來申請電子發票的店家反應相當熱烈，申請店家數增加3倍，因此，為配合即將到來的電商618年中慶，綠界科技將優惠延長至今年底，與店家共襄盛舉。

展望未來，綠界科技將繼續突破現有框架，積極拓展新業務，不斷地推陳出新，提高產品競爭力及客戶滿意度，致力於打造完善防弊及阻詐的金融科技，達成買家、賣家及集團本身三贏的局面。