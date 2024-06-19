餐飲新兵金色三麥6月26日登錄興櫃 多那之列公開發行

受惠疫後內需爆發，餐飲資本市場新兵陸續報到，金色三麥餐飲宣布於26日以168元興櫃掛牌，另有納入台鋼集團的皇家美食，近期取得「漢堡王」代理權；以及從南台灣發跡，開拓連鎖咖啡事業的多那之集團也公開發行生效。

受惠疫後餐飲爆發與展店效益，去年多家餐飲集團業績創高，2023年12月迎來首批掛牌熱潮，築間、全家餐飲、三商餐飲陸續登錄興櫃，半年過後又再度有餐飲新兵蓄勢待發。

金色三麥餐飲近期宣布將於26日以168元掛牌興櫃；金色三麥為國內最早的民營啤酒事業之一，主要營業項目包含精釀啤酒銷售、餐廳經營、各式飲品銷售及其他業務。

金色三麥在餐飲市場有20多年歷史，旗下擁金色三麥、SUNMAI、微兜、BAC、咖哩樹等8個餐飲品牌，今年金色三麥開創新營運項目，拓展至調酒酒吧及運動酒吧等新領域。另外，金色三麥有精釀啤酒銷售品牌SUNMAI，涵蓋各大銷售通路及自有餐廳外，也提供客製化設計及代工製造服務。

營業方面，金色三麥2023年度營收新台幣19.46億元，稅後淨利達2.31億元，年成長30%及90%，受惠近年內部資源整合及優化作業流程，成效逐漸顯現，2023年稅後每股盈餘達10.54元，賺逾1個股本。

此外，關注近期出線的餐飲新兵，上櫃股皇家美食成立於1991年，前身為「元勝國際」，2021年4月跨足餐飲事業，發展「潮港城」大型宴會事業，2023年11月，由台鋼燦星認購私募股，納入台鋼集團，近期並公告更名為皇家美食，正式瞄準餐飲市場發展。

值得注意的是，皇家美食今年3月下旬收購家城股份有限公司股權，成為漢堡王台灣區獨家特許經營商的母公司，漢堡王在全台17個縣市擁有約90家以上據點，目標在2027年時，全台拓點達150間，另一方面也發揮中式餐飲品牌「潮港城」餐廳的量體優勢，結合台鋼集團的資源，進行跨品牌合作，並開創高階餐飲品牌，調和宴會市場淡旺季劣勢。

多那之近期公開發行生效，旗下第一間蛋糕烘焙門市創立於1989年，坐落於北高雄的左營，有鑑於市場趨勢變化，於2006年10月轉新型態複合式咖啡，並陸續展店，至今已有50幾間門市遍及北中南、台東、澎湖等地區，並陸續開放加盟中。

根據公開發行說明書指出，多那之餐飲集團經營複合式烘焙咖啡餐飲品牌，目前有3大品牌，包括「多那之」 品牌，提供麵包、蛋糕及飲品等餐點銷售服務，以及卡啡那、Mini.D連鎖品牌門市，2021年、2022年、2023年每股盈餘分別為3.23元、2.15元、3.76元。