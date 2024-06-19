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府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

中信造船獲大單 營收補

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中信造船（2644）昨（18）日舉行股東會，該公司指出，除在手海巡艦艇訂單可穩定貢獻各年度營收外，新增的國防部兩艘輕型巡防艦90.5億元，還有台灣港務港勤公司三艘拖船10億元訂單，將可進一步提升營收表現。

中信造船股東會首先確認去年財報，全年營收達43.1億元，年增1.6%；但受原物料及人工成本增加影響，以致整體毛利及營業淨利均較前年同期下滑，稅後純益為0.34億元、每股純益0.43元。

會中，並完成董事會改選；其中，新增一席獨董為高雄市前副市長許立明，而韓碧祥續任董事長一職。

該公司指出，受惠於政府國艦國造政策，自2018年至2019年間共接獲海巡署81艘、215億元的巡防艦訂單，截至今年4月底止，600噸級和100噸級巡防艦均已交船至第七艘，35噸級巡防艦則交船至第30艘，合計已完工交船44艘，造艦完工順利交船比例已達54.3%，大幅超前。

除繼續建造後續海巡艦艇可穩定貢獻各年度營收外，去年5月及今年4月接獲國防部兩艘輕型巡防艦90.5億元和台灣港務港勤公司的三艘拖船10億元訂單，在產能大幅增加下，將可進一步提升營收及營運績效。

營收

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