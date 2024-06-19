快訊

府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

艾訊智慧零售業務熱轉

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠艾訊（3088）昨（18）日召開法說會，展望後市，公司預期，醫療與博弈應用恐較去年衰退，智慧零售及網通會明顯成長，加上自動化工控業務持平甚至成長，整體來看，今年營運有機會逐季成長，下半年優於上半年，全年業績維持微幅成長態勢，力拚再寫新猷。

受自動化市場尚未回溫影響，艾訊前五月營收24.98億元，年減7.29%。

艾訊說明，今年首季多數IPC廠營運都陷入衰退，主因先前客戶提前大幅拉貨，造成整個市場過度支出。

其次，艾訊主力市場在歐美地區，在預期今年Fed只會小幅降息下，歐美客戶觀望資本支出，換言之，專案及開案沒有漸少，但實際下單客人就會觀望。

獲利方面，艾訊受惠產品組合優化，今年首季毛利率衝上38.4%，公司預期，在毛利率上升，且目前匯率有利公司下，今年獲利可望維持不錯的狀況。

毛利率 資本支出

延伸閱讀

輝達工程師買房新寵？ 全台最大公辦都更「南港調車場」第4季開案

費城聯準銀行總裁：今年降息一次是適當的

通膨難解、經濟韌性強 各國央行攜手降息 期望落空

大陸降準降息…預期全落空

相關新聞

遊戲新兵 樂意將轉上櫃

國內遊戲族群再添生力軍，遊戲營運商樂意（7584）上月底通過櫃買中心上櫃申請案，近期將從興櫃轉上櫃，公司將在26日舉辦上...

富強鑫訂單看到四個月

塑膠射出成型機龍頭富強鑫昨（18）日舉行股東會，該公司指出，受惠於智慧製造、工業4.0以及汽車產業加速新能源車、電動車等...

笙泉加速拓展海外版圖

微控制器（MCU）廠笙泉（3122）昨（18）日召開法說會，董事長溫國良表示，今年營運應可回到成長軌道。

穩得營收將大躍進

穩得（6761）昨（18）日舉行股東常會，公司看好來自網通應用續強、車用穩健、散熱相關材料整合EMI解決方案逐漸增量助攻...

艾訊智慧零售業務熱轉

工業電腦廠艾訊（3088）昨（18）日召開法說會，展望後市，公司預期，醫療與博弈應用恐較去年衰退，智慧零售及網通會明顯成...

均豪雙利多 營運喊衝

均豪（5443）董事長暨總經理陳政興昨（18）日表示，布局多年的先進封裝設備產品將於下半年出貨半導體封測廠與晶圓廠客戶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。