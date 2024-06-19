穩得（6761）昨（18）日舉行股東常會，公司看好來自網通應用續強、車用穩健、散熱相關材料整合EMI解決方案逐漸增量助攻，本季營運將優於上季，第3季持續走升，伴隨桃園龜山廠Q3加入生產，業績將大躍進，法人估認證營收將大增約20%至25%。

穩得為EMC電磁相容性元件解決方案提供商，董事長高治宏表示，今年營運重點為持續開發新產品並連結市場新應用，包括布局5G、WiFi 7、車用電子與電動機車／汽車／腳踏車相關，還有物聯網、數據中心高速運算，加上低碳綠能與儲能等。

高治宏說，穩得開發對車用電子與雲端運算產品要求的新應用、EMC零件與散熱，屏蔽展品推進，增加電池測試實驗室資本支出，擴大測試量能急範圍。

高治宏看好，穩得具備獨特且難以複製的EMC及線路保護一站式購足的商業模式，有別於一般零件供應商和實驗室，與客戶建立良好的夥伴關係，鞏固競爭優勢。

穩得5月營收1.76億元，月增3.06％、年增11.8％；前五月營收8.42億元，年成長17.1％，寫下歷年同期新猷。

穩得看好，受惠網通市況升溫，車用穩健，加上散熱相關材料整合EMI解決方案逐漸增量助攻，對下半年營運正向看待。法人估第3季桃園龜山廠加入量產後，認證營收部分有機會揚升20%至25%。穩得認為，隨著AI應用帶動伺服器、交換機走向高電壓、大電流的趨勢，旗下新的土城檢測實驗室也將以此規劃。