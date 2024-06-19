快訊

府將設3大委員會 賴總統親領軍成「太上行政院長」

穩得營收將大躍進

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

穩得（6761）昨（18）日舉行股東常會，公司看好來自網通應用續強、車用穩健、散熱相關材料整合EMI解決方案逐漸增量助攻，本季營運將優於上季，第3季持續走升，伴隨桃園龜山廠Q3加入生產，業績將大躍進，法人估認證營收將大增約20%至25%。

穩得為EMC電磁相容性元件解決方案提供商，董事長高治宏表示，今年營運重點為持續開發新產品並連結市場新應用，包括布局5G、WiFi 7、車用電子與電動機車／汽車／腳踏車相關，還有物聯網、數據中心高速運算，加上低碳綠能與儲能等。

高治宏說，穩得開發對車用電子與雲端運算產品要求的新應用、EMC零件與散熱，屏蔽展品推進，增加電池測試實驗室資本支出，擴大測試量能急範圍。

高治宏看好，穩得具備獨特且難以複製的EMC及線路保護一站式購足的商業模式，有別於一般零件供應商和實驗室，與客戶建立良好的夥伴關係，鞏固競爭優勢。

穩得5月營收1.76億元，月增3.06％、年增11.8％；前五月營收8.42億元，年成長17.1％，寫下歷年同期新猷。

穩得看好，受惠網通市況升溫，車用穩健，加上散熱相關材料整合EMI解決方案逐漸增量助攻，對下半年營運正向看待。法人估第3季桃園龜山廠加入量產後，認證營收部分有機會揚升20%至25%。穩得認為，隨著AI應用帶動伺服器、交換機走向高電壓、大電流的趨勢，旗下新的土城檢測實驗室也將以此規劃。

營收 網通 車用電子

延伸閱讀

跟隨台積電腳步 上海商銀評估日本設分行

今年大漲165%還不夠！這位分析師看好輝達股價還能再漲逾20%

00946搭上AI熱！個股不敢追、轉戰ETF...達人看好「股價股息都吃」：別漲太快

里昂看好三大科技領域 按讚六大台廠同列「首選」

相關新聞

遊戲新兵 樂意將轉上櫃

國內遊戲族群再添生力軍，遊戲營運商樂意（7584）上月底通過櫃買中心上櫃申請案，近期將從興櫃轉上櫃，公司將在26日舉辦上...

富強鑫訂單看到四個月

塑膠射出成型機龍頭富強鑫昨（18）日舉行股東會，該公司指出，受惠於智慧製造、工業4.0以及汽車產業加速新能源車、電動車等...

笙泉加速拓展海外版圖

微控制器（MCU）廠笙泉（3122）昨（18）日召開法說會，董事長溫國良表示，今年營運應可回到成長軌道。

穩得營收將大躍進

穩得（6761）昨（18）日舉行股東常會，公司看好來自網通應用續強、車用穩健、散熱相關材料整合EMI解決方案逐漸增量助攻...

艾訊智慧零售業務熱轉

工業電腦廠艾訊（3088）昨（18）日召開法說會，展望後市，公司預期，醫療與博弈應用恐較去年衰退，智慧零售及網通會明顯成...

均豪雙利多 營運喊衝

均豪（5443）董事長暨總經理陳政興昨（18）日表示，布局多年的先進封裝設備產品將於下半年出貨半導體封測廠與晶圓廠客戶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。