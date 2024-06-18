智冠股東會前夕 ISS、GL揭露建議報告

智冠（5478）股東會即將於6月24日召開，在外資投票中具有相當影響力的國際投票建議機構ISS（Institutional Shareholder Services），表態全數支持智冠公司派所提名之十席董事候選人。

權威外資投票建議機構ISS肯定智冠營運績效與未來發展藍圖，支持智冠公司派提名之十席董事候選人，也肯定候選人名單中包含法律、會計、金融界等多元專業人士，有助強化產業發展與公司治理功能。股東們亦能藉著客觀專業的外資報告，選擇支持公司經營團隊。

另一國際投票建議機構Glass Lewis（GL）報告，也同樣支持公司派所提名兩位專業獨立董事，分別為台灣虛擬通貨反洗錢協會副理事長曹維傑律師，與維裕聯合會計師事務所邱慧吟會計師（女性獨董）。此外，智冠公司表示，董事名單中除了耕耘遊戲產業多年的創辦人王俊博外，張宏源、施明豪分別是新興媒體科技應用及國際經營管理領域專家，王炯棻、簡金成、徐守德、林軒竹也分別具有法學、財務金融、會計等專業背景，更納入集團結盟夥伴榮剛代表人，成為完善公司治理的最佳人選。

最後有關智冠與榮剛（5009）策略聯盟，目的為透過跨界結盟，持續擴展領域，結合雙方在遊戲、行銷、金融科技、運動、旅遊、文創、生活、娛樂等多元領域優勢，共同打造健康娛樂生態圈；至於換股比率已經商業法院予以認定，係經由獨立專家出具換股比例合理性意見書，並於董事會決議、且經主管機關審核通過，可見智冠股權交換程序與比例均合法無虞。因此，ISS 報告中針對換股案表示，換股效益需要長時間驗證，股東們可持續觀察對公司長期發展的影響。

智冠表示，今年是轉型建立跨產業生態系的關鍵點，獲得ISS出具的報告支持，除了是對智冠經營團隊與未來路線的肯定，股東們亦能參考客觀專業的ISS外資報告，全力支持已有具體治理績效與營運成績的經營團隊，共創智冠公司與股東的雙贏共榮。