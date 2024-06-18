宏觀股東會／營運將擺脫谷底 預期需求恢復正常
宏觀（6568）於18日召開股東會，該公司總經理陳俊傑表示，預期今年電視市場回歸正常供需，加上物聯網及光傳輸市場逐漸打開，整體營運表現有望擺脫谷底。
由於董事長鄭揚有國外公務行程，宏觀股東會由其董事鄭明智主持，通過配發去年度每股現金股利1.8元。 該公司去年合併營收為9.96 億元，年減23.5％，稅後淨利為0.42 億元，年減65.6％，每股純益為1.38元。
宏觀今年累計前五月合併營收為4.24億元，年減5.5％。該公司總經理陳俊傑表示，該公司在過去一年面臨全球政經情勢的多變，高利率及高通膨壓力帶來經濟疲軟等挑戰，這些不利因素影響其去年營收表現及庫存去化。不過今年在後疫情時代，整體電視市場回歸正常供需，預期市場需求將恢復正常。加上物聯網及光傳輸市場逐漸打開，整體營運有望擺脫谷底。
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