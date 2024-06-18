艾訊法說會／營運逐季成長 全年業績有望續寫新高紀錄

工業電腦廠艾訊（3088）18日召開法說會，展望後市，艾訊預期，雖然醫療跟博弈應用相比去年衰退，但智慧零售及網通會明顯成長，加上自動化工控業務持平甚至成長下，整體來看，預估今年營運將呈現逐季成長，下半年營運優於上半年，全年營收維持微幅成長，有望再寫新高紀錄。

在自動化市場尚未回溫下，艾訊累計今年前五個月營收達24.98億元，年減7.29%。艾訊解釋，今年首季大部分IPC廠商都陷入衰退，原因主要是先前客戶提前大幅拉貨，造成整個市場過度支出。

其次，艾訊主力市場在歐美地區，在預期今年Fed只會小幅降息下，造成歐美客戶觀望資本支出，換言之，專案及開案沒有漸少，但實際下單客人就會觀望。

展望後市，艾訊預期，今年營運將逐季成長，但上半年表現將弱於去年同期，不過，今年下半年營運將優於上半年，全年度營收維持略微成長，有望再創新高紀錄。

儘管2023年受到市場庫存調整影響，大部分工業電腦廠皆陷入衰退，但艾訊業績仍再創新高紀錄、來到67億元；至於利潤方面，艾訊受惠產品組合優化，今年首季毛利率衝上38.4%，艾訊預期，在毛利率上升，且今年匯率有利公司下，預估今年會維持不錯的獲利表現。

以應用方面來看，截至今年首季，艾訊自動化工控業務與智慧交通合計占營收達49%，其次為包含博弈、網通、醫療及零售等垂直應用、比重為38%，其他業務則為13%。

從應用別展望來看，艾訊表示，雖然今年上半年自動化市場仍未回溫，但全年公司預計相關業務仍能持平、甚至小幅成長，而智慧零售及網通將會明顯成長，至於醫療、博弈業務相比去年同期則會衰退。

從地區市場業績占比來看，美洲為49%、歐洲為38%、亞洲則為13%，艾訊表示，歐美市場合計占艾訊營收超過八成，預期未來可能比重還會更高。

不過，提起市場關切的邊緣AI話題，艾訊則認為客戶都還在POC（概念驗證）的階段，尚未轉化成營收，要看到業績貢獻，今、明年都有困難，預期要到2026年才會見到效益。