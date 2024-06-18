中信造船股東會／董事改選 前高雄市副市長許立明任獨董
中信造船（2644）18日舉行股東會，該公司指出，除在手海巡艦艇訂單可穩定貢獻各年度營收外，新增的國防部2艘輕型巡防艦90.5億元和台灣港務港勤公司3艘拖船10億元訂單，將可進一步提升營收表現。
中信造船股東會首先確認去年財報，全年營收達43.1億元，年增1.6%；但受原物料及人工成本增加影響，以致整體毛利及營業淨利均較前年同期下滑，稅後純益為0.34億元、每股純益0.43元。
會中，並完成董事會改選；其中，新增一席獨董為前高雄市副市長、高雄市透南風教育金基金會董事長許立明，而韓碧祥續任董事長一職。
該公司指出，受惠於政府國艦國造政策，自2018年至2019年間共接獲海巡署81艘、215億元的巡防艦訂單，截至今年4月底止，600噸級和100噸級巡防艦均已交船至第七艘，35噸級巡防艦則交船至第30艘，合計已完工交船44艘，造艦完工順利交船比例已達54.3%，大幅超前。
而除繼續建造後續海巡艦艇可穩定貢獻各年度營收外，去年5月及今年4月接獲國防部2艘輕型巡防艦90.5億元和台灣港務港勤公司的3艘拖船10億元訂單，在產能大幅增加下，將可進一步提升營收及營運績效。
展望未來，中信造船表示，在政府國艦國造、造修合一及國防預算增加的政策利多下，中信會配合政府造艦計畫，積極爭取造艦及維修訂單，再加上拖船等公務船、漁船訂單及維修等收入挹注，預期未來營收及獲利將有機會挑戰更大成長空間。
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