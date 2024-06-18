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富喬股東會／Low DK高階材料進度超前 下半年優於上半年

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
富喬董事長張元賓。圖／本報系資料庫
富喬董事長張元賓。圖／本報系資料庫

PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）18日召開股東常會順利通過所有議案，據轉述，期間富喬董座張元賓提到，Low DK高階材料進度超前，高階材料占比拉升有望帶動下半年優於上半年。

富喬總經理陳壁程、發言人胡銘倫協理先前在法說會上預告，公司今年持續衝刺人工智慧（AI）高階伺服器等所需高頻高速材料應用，公司已規畫分階段在台灣擴充Low DK材料，Low Dk高階產品目標2024年第4季在電子級產品營收比重計畫進一步拉升至30%。

富喬今日也補充提到，上半年Low DK台灣的擴充超前預期，Low Dk高階產品目標2024年第4季的目標有望在今年第3季提早達標，同時公司調整產品組合高階伺服器低軌衛星與交換器產品，上半年也達到成效，且進度超前，有助下半年營運優於上半年。

伺服器 富喬 法說會

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