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瓦城股東會／通過股利11元 下半年加速展店拚營收寫新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
瓦城董事長徐承義。記者嚴雅芳／攝影
瓦城董事長徐承義。記者嚴雅芳／攝影

瓦城（2729）18日召開股東會，由董事長徐承義主持，會中通過去年財報。他表示，儘管餐飲產業仍面臨勞動力短缺和通膨等挑戰，集團仍樂觀看待2024年營運表現，除持續加強原物料供應鏈管理及營運成本控管以外，並以瓦城、時時香雙品牌為主力加速展店。透過下半年加速展店以及推新品牌，擴增動能力拚全年營收再衝新高。

瓦城2023年合併營收達57.23億元，年成長26.10%，營業毛利29.90億元、營業利益5.59億元、歸屬母公司稅後淨利4.40億元，毛利率及營業利益率分別為52.23%及9.77%，每股盈餘12.37元，經決議每股發放現金股利10元，股票股利1元，配發超過一個股本，配發率達88.92%。

瓦城表示，截至今年5月底，集團共開設4家新店，並繼去年底上市的泰式炒河粉品牌「BOBO」，再於今年5月推出新台菜品牌「SHANN SHANN(香香)」，展現品牌研發及菜系複製能力；此外亦透過數位化提升經營效率，與活化會員經營，使前五月累計營收達24.96億元，年成長達4.53%，創同期新高紀錄。

瓦城表示，2024年將持續以雙位數積極展店，將積極進駐各縣市指標賣場與商圈，另配合商圈特性推出適合的品牌與店型，多樣化施展品牌魅力，有效挹注客源。下半年預計將加速展店，6~7月計畫再展3間店，年底前再創立一個全新餐飲品牌，為下半年營收表現再添薪火。

營收 瓦城

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