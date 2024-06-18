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宏觀股東會／總座：今年需求恢復正常 營運有望擺脫谷底

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

射頻IC廠宏觀（6568）18日舉行股東常會，由董事鄭明智主持。會中向股東報告了去年度財務狀況及盈餘分配方案，每股將發放現金股利1.8元，並分享了公司的營運成果，所有議案順利通過。

宏觀去年全年合併營收達9.96億元、年減23.6％，稅後淨利為0.42億元、年減65.7％，每股淨利1.38元，較前一年的4.05元減少2.67元。總經理陳俊傑表示，宏觀在過去一年面臨了全球政經情勢的多變、不如預期的因素和高利率及高通膨壓力所帶來的經濟疲軟局勢等挑戰，這些不利因素影響了2023年的營收表現及庫存去化。

不過今年在後疫情時代，整體電視市場回歸正常供需，2024年度需求將恢復正常，加上物聯網（IoT）及光傳輸市場逐漸打開，整體營運有望擺脫谷底。面對未來，宏觀將持續運用其領先的技術優勢，專注於高速光傳輸和RF技術，並著重物聯網產品與軟板應用的結合，致力於為市場提供高效節能的晶片模組傳輸解決方案。

陳俊傑表示，公司將不斷努力，以迎接未來的挑戰和機遇，並期望在未來的營運中取得更好成績。

營收 物聯網 股東

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