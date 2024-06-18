共信上櫃掛牌首日跌破承銷價 收在132元跌幅6.38%

新藥公司共信-KY今天以141.16元上櫃掛牌，開盤130.5元未上演蜜月行情，跌破承銷價，最後以132元作收，下跌9元，跌幅6.38%。

共信總經理林懋元今天表示，旗下用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的「PTS302」，已取得中國藥證並於去年起上市販售，目前該藥與中國合作的醫院已提升至60家，已逐步展現營運成效。

共信主要研發PTS癌症新藥，「PTS」為一種化學小分子抗癌藥物，從治療人類癌症延伸至犬、馬腫瘤，為跨物種癌症藥。

林懋元表示，共信將在站穩中國市場後，依序向外擴張，加速新藥開發和商業化以衝刺營運；東南亞市場方面，今年5月透過「指定患者用藥計畫（NPA）」已在新加坡及馬來西亞當地醫院患者，進行PTS302的實際用藥治療，為未來市場開發奠定基礎。

放眼國際，共信指出，藥證策略著眼於接受中國臨床數據的市場，以降低更多開發成本，第一階段包括新加坡、馬來西亞、泰國等東南亞主要國家，及澳洲與日本等國家；第二階段鎖定美國、歐洲、加拿大和紐西蘭等國家。