富邦證券輔導醫影 今日掛牌上櫃
富邦證券輔導的醫影股份有限公司（6637），18日以承銷價每股66元掛牌上櫃。醫影專注影像醫學設備租賃及經銷業務，深耕市場已逾30年，提供醫療院所從前期規劃到後期營運之全方位配套服務，在業界建立良好的口碑。今日醫影掛牌上櫃，為醫療類股增添生力軍。
富邦證券總經理郭永宜今日出席醫影上櫃掛牌典禮時表示，醫影長年耕耘影像醫學設備領域，也深知影像設備對預防醫學的重要性，因此首創骨質疏鬆防治中心、一站式婦女保健中心、全身八大部位癌症篩檢及高階醫學健檢之結構式報告系統等，不僅提升民眾的健康意識，也為國人健康把關。在申請上櫃的過程中，富邦證券見證了醫影謝董事長努力不懈且不斷創新的精神，持續為民眾提供高品質的診斷設備，帶動整個健康產業鏈，對於擔任醫影上櫃案的主辦券商感到十分榮幸。
醫影董事長謝穗徽表示，30年前醫影就導入預防醫學的觀念，致力提供全球最先進的影像醫學設備及服務給民眾，隨著設備租賃管理業務持續成長，加上與全球高階醫療儀器大廠奇異(GE)合作密切，至今已建立20年影像醫學產品的經銷合作關係，醫影也會持續深化夥伴合作關係，期望帶動營運表現。今日掛牌上櫃是公司重要的里程碑，公司也將致力於為員工、客戶、投資人及社會創造價值。
醫影2024年第一季營業收入1.71億元，年成長率29.58%，每股稅後盈餘達2.1元，全年成長可期。展望未來，受惠於高齡化所帶動的醫療照護與預防醫學的需求成長，市場樂觀看待醫影將搶攻高齡社會的健康商機。
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