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浩鼎研發三藥物 有進展

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

浩鼎（4174）昨（17）日召開股東常會，在董事長梁賡義主持下，公司揭示今年三大藥物進展。浩鼎執行長王慧君表示，首先，三陰性乳癌新藥Adagloxad Simolenin（OBI-822/OBI-821）將在今年底進行三期臨床第二次期中分析，2026年初解盲。

其次，TROP2抗體藥物複合體（ADC）OBI-992上周已展開一期床收案，預計明年進入二期試驗；第三，浩鼎利用自行開發ADC次世代平台GlycOBI，發展的兩項ADC產品OBI-902及OBI-904，後續也將進行一期臨床，其療效有機會挑戰已上市的重磅抗癌新藥Trodeley及Padcef。

王慧君表示，今年正值上任滿周年，她形容這一年來如「急行軍」般，緊盯國內外研發與臨床進度，對新舊產品線持續動態評估與調整，正奮力與國際接軌，期開拓市場，爭取授權和合作機會。浩鼎也積極展開人事布局、組織再造到文化重塑，均可見銳意創新求變。

浩鼎研發長賴明添指出，在ADC成為全球抗癌主流的今天，浩鼎作為國內ADC開發先行者，也聚焦於ADC產品及技術平台。浩鼎一向以創新思維來驅動新藥開發，以OBI-992為例，從核酸序列到臨床試驗申請，即便是跨國製藥公司，一般得花三年，但浩鼎克服挑戰、在不斷優化流程下，僅花21個月即獲得美國FDA核准OBI-992臨床試驗。

賴明添強調，浩鼎從早期與中研院院士翁啟惠合作的醣化學工程一鍋法，以及開發抗體所累積的經驗，加上浩鼎擁有的雙功能酵素， 促成了今日浩鼎研發ADC的巨大動能。

浩鼎

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