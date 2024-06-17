星宇大阪線頭等艙 開賣

星宇航空（2646）以美食搶市，昨（17）日宣布獨家攜手東京百年老字號壽喜燒餐廳「人形町今半」，推出壽喜燒懷石料理精緻日式美饌，7月1日起供應於日本東京出發的頭等艙及商務艙。星宇同時也宣布，旗下頭等艙服務「再加一」，日本大阪航點將於7月1日起提供頭等艙服務，滿足旅客的需求。

人形町今半開業於明治28年（1895年），超越一世紀的傳統壽喜燒懷石料理，首度登上三萬英尺的高空，星宇航空星饗宴結合日式禪意融合出別具經典與創新的高空美饌。

星宇航空以主力機型A350執飛各大重點城市，嶄新客艙搭配米其林星級料理、傳統與創新結合的美食饗宴，同時即日起正式開賣台北-大阪航線頭等艙服務，於7月1日起提供服務。