五福 看旺下半年業績
五福（2745）昨（17）日舉行股東會，由董事長許順富主持。他表示，去年受惠於國境解封，出境團體旅遊開放，迎來報復性旅遊熱潮，使公司獲利大幅成長，下半年旅遊團多箭齊發，迎暑期與年底熱潮。
展望今年，將透過業務創新與數位轉型，以最快的應變速度，回應消費市場的需求，預期今年出境旅遊量仍可維持高熱度。
五福股東會通過去年財報，去年營收49.8億元，年成長1,611.2%；稅後純益達2.65億元，較前一年度由虧轉盈，每股純益7.87元。同時通過去年盈餘分配案，每股將配息3.5元。
五福去年迅速適應後疫情時代旅遊市場的新氣象，包括透過調整旅遊產品研發設計、包機策略、積極的通路經營與靈活的行銷策略，滿足客戶國內外旅遊的需求，並推出的各式系列套裝旅遊，以及客製化包團行程，推升營運表現。
許順富表示，五福將持續創新產品設計，包括新航點、新玩法、新元素，推出更多個性化旅遊體驗，同時強化高端旅遊、主題旅遊與客製旅遊商品的產品設計，加強與地方政府和旅遊局的合作，開發獨特的地域特色旅遊項目，如文化體驗、美食體驗、祭典節慶活動等。另加入產品分級機制，消費者能更明確選購所需的旅遊商品，並提升客戶忠誠度，建立品牌風格，拓展客群。
展望今年下半年，五福表示，迎接即將來臨的暑假旺季，規劃了多項親子同遊的國外行程，包括日本的迪士尼樂園、環球影城及豪斯登堡等地點、韓國的愛寶樂園、樂天世界等，都適合假期全家一同出遊；且隨著復飛航班增加，台北有直飛東方馬爾地夫之稱的越南芽莊、高雄有直飛富國島的班機，預計將再掀起一波越南旅遊熱潮。
此外，隨著時序將進入下半年，企業規畫獎勵旅遊包團詢問度明顯增加，五福已推出秋冬賞楓與滑雪團型供選擇，歐洲線更已推出至12月底的耶誕市集行程，藉由盡快搶占市場，期待持續創下佳績。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言