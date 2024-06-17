五福 看旺下半年業績

五福（2745）昨（17）日舉行股東會，由董事長許順富主持。他表示，去年受惠於國境解封，出境團體旅遊開放，迎來報復性旅遊熱潮，使公司獲利大幅成長，下半年旅遊團多箭齊發，迎暑期與年底熱潮。

展望今年，將透過業務創新與數位轉型，以最快的應變速度，回應消費市場的需求，預期今年出境旅遊量仍可維持高熱度。

五福股東會通過去年財報，去年營收49.8億元，年成長1,611.2%；稅後純益達2.65億元，較前一年度由虧轉盈，每股純益7.87元。同時通過去年盈餘分配案，每股將配息3.5元。

五福去年迅速適應後疫情時代旅遊市場的新氣象，包括透過調整旅遊產品研發設計、包機策略、積極的通路經營與靈活的行銷策略，滿足客戶國內外旅遊的需求，並推出的各式系列套裝旅遊，以及客製化包團行程，推升營運表現。

許順富表示，五福將持續創新產品設計，包括新航點、新玩法、新元素，推出更多個性化旅遊體驗，同時強化高端旅遊、主題旅遊與客製旅遊商品的產品設計，加強與地方政府和旅遊局的合作，開發獨特的地域特色旅遊項目，如文化體驗、美食體驗、祭典節慶活動等。另加入產品分級機制，消費者能更明確選購所需的旅遊商品，並提升客戶忠誠度，建立品牌風格，拓展客群。

展望今年下半年，五福表示，迎接即將來臨的暑假旺季，規劃了多項親子同遊的國外行程，包括日本的迪士尼樂園、環球影城及豪斯登堡等地點、韓國的愛寶樂園、樂天世界等，都適合假期全家一同出遊；且隨著復飛航班增加，台北有直飛東方馬爾地夫之稱的越南芽莊、高雄有直飛富國島的班機，預計將再掀起一波越南旅遊熱潮。

此外，隨著時序將進入下半年，企業規畫獎勵旅遊包團詢問度明顯增加，五福已推出秋冬賞楓與滑雪團型供選擇，歐洲線更已推出至12月底的耶誕市集行程，藉由盡快搶占市場，期待持續創下佳績。