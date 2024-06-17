智冠將改選 GL挺網銀名單

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

智冠（5478）將在6月24日召開股東常會並改選董事，繼國際投票建議機構ISS日前發布報告表態支持公司派後，另一國際投票重要參考指標機構Glass Lewis（GL）昨（17）日發表最新報告，支持智冠大股東網銀國際提名的四位自然人董事，認為能為董事會帶來更多元專業的影響力。

網銀國際表示，此次推舉的董事人選，包括新創專家許毓仁、哈佛大學教授王常懿，兩席獨董為法學教授王志誠與大學副教授李麗澤，皆受Glass Lewis的支持。

Glass Lewis在投票建議報告中提到，智冠與榮剛的股份交換缺乏策略連結，過程決策倉促草率，並缺乏獨立性。

經過評估試算，合理換股比例應為智冠1股換榮鋼2.7至3.09股。報告中亦提到有獨董多次對董事會決議表達反對意見，代表公司治理有缺陷，由於此次換股規模影響甚鉅，Glass Lewis認為換股案應經股東會同意才符合尊重多數股東權益，因此建議支持網銀國際提出的四名董事。

智冠 網銀 股東會

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