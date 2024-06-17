安格衝AI PC 有斬獲

IC設計廠安格（6684）揮軍AI PC領域報捷，與今年初入股的氮化鎵（GaN）電源解決方案業者強弦共同耕耘的案件將在下半年量產，並切入AI PC應用，供應美系大廠外接顯卡電源方案，助攻安格下半年業績將大幅跳升。

據悉，安格目前持有強弦股權約四至五成，具有主控權。法人分析，AI PC蔚為風潮，多數消費者開始以現有筆電加上外接GPU方式進行AI運算，帶動外接顯卡需求增加。

隨顯卡效能提升，電源解決方案也迎來新一波更新潮，強弦具備紮實的GaN電源解決方案，透過三顆IC綑綁銷售，推出300W解決方案，獲客戶青睞，成功搶食AI PC關鍵零組件商機。

安格指出．AI PC算力大增，需要更大的電力供應，不論充電或介面速度都必須升級，為第三類半導體提供絕佳的發揮機會。

隨著半導體庫存水位去化到一定程度後，安格表示，當下已感受品牌廠開案愈來愈積極，樂觀下半年營收逐步向上，與母公司神盾集團間的相互合作案件，推估在年底至明年陸續進入量產，挹注未來營運。

安格並積極強化公司產品量能，投入Redriver和Retimer等產品，均在開發階段，公司看好Retimer的滲透率會先優於Redriver，主要應用於PC、筆電等終端裝置，預計2025年將會帶來不錯的貢獻。

安格受惠客戶庫存去化告一段落，加上需求回溫，5月營收3,612 萬元，為今年以來最佳，月增13.44%，年增 27.56%；前五月營收1.59億元，年增69.76%。