翔名 搶台積熊本廠商機

半導體設備廠翔名（8091）昨（17）日舉行股東常會，董事長暨總經理吳宗豐透露，正規劃前往日本熊本建廠，就近服務客戶，看好今年獲利將優於去年，明年持續躍升。

翔名EPS 圖／經濟日報提供 法人指出，台積電日本熊本新廠今年底量產，引動龐大的設備與耗材商機爆發，翔名順勢搭上台積電日本新廠量產商機，後市可期。

翔名生產的半導體設備關鍵零組件，包含離子植入、薄膜製程、黃光製程、蝕刻製程的耗材及模組等，是台積電大聯盟成員，近年並深耕精密加工技術有成，供應航太產業所需的高端技術如：複合材料加工、高能銲接、異質材料接合及修復，應用於航太設備的關鍵零組件及模組。

此外，翔名已於今年元月新成立子公司高能電子束科技，設立專業電子束精密銲接廠，切入高品質電子束銲接服務市場。

就近期營運來看，吳宗豐表示，受惠於關鍵零組件國產化，在手訂單交期已排到下半年，展望2024年若無大環境的不確定因素干擾，營運可望隨半導體產景氣同步回溫，繳出優於去年同期的成績單；此外，從當下來自客戶端的需求來看，明年營運也會持續躍升。

翔名今年營運強勁成長，首季稅後純益1.04億元，季增116.2%，年增64.9%，每股純益2.17元，為近六季獲利新高；5月合併營收1.77億元，月增11.1%，年增4.7%，為近半年高點；前五月合併營收8.19億元，年增10.9%。

吳宗豐強調，翔名專注於製造半導體設備關鍵零組件製造，看好全球均投入加碼擴充晶圓製造產能，翔名也在兩岸完成產能布局作業。因應客戶要求，將於今年赴日本熊本建廠，以滿足地緣政治下對供應商在地生產的要求。

翔名昨天股東常會順利通過各項議案，並完成董事全面改選作業。