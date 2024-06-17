全福加速新藥開發推技轉授權 擬今年送件拚上市

興櫃新藥公司全福生技今天召開法人說明會，董事長林羣表示，近期取得工研院開發兩項眼滴劑新藥所有權後，將加速新藥開發，推動全球市場的技轉授權，獲取里程碑及銷售權利金挹注。他指出，全福擬在今年上市，預計第3季送件。

林羣表示，全福生技原本以開發治療前眼新藥為主，看好治療後眼的眼藥產品市場大，董事會日前通過擬以新台幣4億元取得信力生技、碩德生技原自工研院授權，有關青光眼眼滴劑與濕式黃斑部病變眼滴劑兩項新藥的開發權利，以及所有前期研究數據。

引進此兩項新藥後，加上既有產品線，包括乾眼症新藥等臨床試驗持續推進，讓全福在眼科領域更聚焦，成為擁有前眼和後眼新藥的眼科專科公司。

林羣說，這兩項新眼滴劑已展開人體二期臨床試驗，取得初步人體藥效的驗證。全福生技後續將規劃分別在台灣與美國進行臨床試驗，加速新藥開發。

全福生技總經理徐文祺表示，既有產品線也有進展。乾眼症新藥近日取得臨床試驗報告後，將送交美國FDA備查，同時完成新製劑配方改良及動物毒理試驗，預計今年第4季會再完成6個月動物長期毒理試驗，最快明年第2季啟動第2次三期臨床試驗。

全福生技也將繼續進行有效策略性併購評估，針對開發晚期的產品，且與全福目前產品線相關領域的公司進行合作。全福生技將推動全球市場的技轉授權，獲取里程碑及銷售權利金挹注。

全福生技擬於今年上市，營運與研發雙頭並進。林羣說，在既有眼科用藥研發基礎上引進新藥，也能與其他新藥研發技術達到相輔相成的綜效。