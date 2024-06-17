世紀樺欣風能6月19日登錄興櫃 掛牌參考價每股80元

世紀鋼（9958）子公司世紀樺欣風能（7752）預計6月19日正式登錄興櫃，掛牌參考價每股80元，主辦證券商為台中銀證券。

世紀樺欣成立於2020年，斥資約47億興建四大廠房及購置多樣產線設備。自2022年第3季開始接單生產，並於 2023年第3季完成台電124支水下基樁，亦承攬台電二期風場及海龍風場的小管徑鋼管生產，並持續開發風機塔架業務，與風機商密切商議合作機會。

世紀樺欣6月與開發商哥本哈根基礎建設基金簽訂渢妙案99支基樁供應，預計於2024年第4季開工。

在離岸風電國產化要求下，世紀樺欣拿下本案100%（99支基樁）數量，遠超過開發商原本僅預計向國內供應商購買的60%比例，展現出在價格及各方面條件上，已具國際競爭力。

而小管徑鋼管的產線除穩定的供給世紀集團所製造之水下基礎外，亦可供給其他水下基礎製造商，未來營運表現持續看旺。

世紀樺欣主要業務為風力發電產業水下基礎的水下基樁製造服務、小管徑自動化生產、大型風機塔架製造等。

其中，水下基樁（Pin Pile）承接實績有台灣電力公司(TPC)的離岸風力發電二期計畫風場；另小管徑（Small pipe）製造實績則包括台電的離岸風力發電二期計劃風場以及海龍的二號風場等；風機塔架業務也積極與風機商洽談，期能在2025年正式進入風機市場。

世紀樺欣具有門檻較高的精度/焊接控制及組裝技術外，亦引進全台首套的小管徑鋼管自動化生產線，提升生產效率，降低進口仰賴，增加產值。

同時取得ISO 9001品質管理、ISO3834焊接技術、ISO14001環境保護管理、ISO45001職業健康安全管理等國際認證，符合歐洲生產技術之水準，為開發商優先指定合作對象。

除上述品質技術及國際認證外，世紀樺欣位於台中港離岸風電專區內，鄰近重件碼頭，便利運輸及出貨，並且廠區廣大，生產無虞，儲存無憂。

離岸風電風場開發日益增加，離岸風機及水下基礎相關構件（含水下基樁及小管徑等）在技術及品質的門檻亦隨之提高，世紀樺欣已具備足夠製造能力及品質控管能力，在離岸風電市場擁有競爭優勢。