築間股東會／通過申請上櫃案 超額配息9.5元

築間（7723）17日召開股東常會，董事長林楷傑表示，2023年底再次啟動新品牌研發、展店及既有門店改裝計畫，迄今皆開出亮眼成績直接帶動營收成長，2024下半年也將持續積極推動新品牌展店計畫，台灣將再開出逾20家門店；海外部分，瞄準香港、日本及東南亞積極拓展海外事業版圖。

築間股東會承認2023年財報及盈餘分派案，通過申請上櫃案既辦理現金增資案發行新股，依公司法規定保留10~15%由集團所屬員工認購外。築間2023年合併營收57.63億元、營業利益5.08億元、歸屬母公司稅後淨利3.55億元，年增率分別為32.69%、40.81%與30.52%，營收與獲利再創歷史新高，每股稅後盈餘8.61元。合計全年配息每股9.5元，配發率達110.34%。

林楷傑表示，疫後產業變化快速，消費者行為也隨之改變，公司採多品牌推展及拓展海外市場，透過自行研發方式尋求特色品牌，推出韓式燒肉、麻辣火鍋及酸菜魚等熱門餐飲趨勢品牌，藉以充實餐飲品牌多元性，提供消費者多樣化餐飲選擇，擴大目標客層，提升整體營收規模。

在海外市場方面，暨年初築間酸菜魚在香港銅鑼灣開出海外第一家分店後，在香港旺角將開出三個品牌，包含已於6月7日開幕「築間幸福鍋物」、預計6月下旬首度亮相的「築間台灣鹹酥雞」及7月下旬台灣人氣個人燒肉品牌「燒肉Smile」進駐，打造築間一條街。日本則預計年底前在大阪市區精華商圈開出東北亞第一家分店，同時積極布局東南亞市場，持續擴大市占率增添業績動能。