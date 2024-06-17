翔名股東會／盈餘+資本公積配發6元現金股利
翔名（8091）17日召開股東常會，順利通過各項議案，並完成董事全面改選作業。
今年5月合併營收1.77億元，月增11.1%，年增4.7%，來到近半年單月新高。翔名今年累計前五個月合併營收8.19億元，年增10.9%。
受惠於關鍵零組件國產化，半導體零組件供應商翔名在手訂單交期已排到下半年，展望2024年若無大環境的不確定因素干擾，營運可望隨半導體產景氣同步回溫。
翔名2023年合併營收18.05億元，年減9.6%，是年度歷史第五高，主要仍是受到半導體晶圓廠客戶稼動率下降的影響。毛利率35.58%，年減3.08個百分點。稅後純益2.85億元，年減35.9%；每股稅後純益5.98元。
翔名董事會決議以盈餘配發現金股利每股4元，加計以資本公積配發2元，共計配發6元現金股利，配息率達100.3%。今天股東會報告並承認盈餘及資本公積分配案。
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