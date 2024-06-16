友威科 拓展歐美市場

友威科（3580）董事長李原吉表示，該公司去年受全球景氣不佳及高通膨影響，導致濺鍍設備及代工業務營收雙雙衰退，然積極導入半導體產業的轉型已見成效，半導體營收占比已超過七成，毛利率亦穩定維持在四成以上。展望2024年將努力擴展歐美市場，並透過組織調整，調降大陸代工市場比重，將資源做最有效分配。

友威科是國內真空濺鍍及蝕刻機領導廠商，近年強攻設備產品，現階段設備營收占比已從前二年的40%至50%，拉升到80%左右，原本占比高達60%的濺鍍代工業務則降至約20%。

友威科繼站穩光學、汽車市場後，積極衝刺半導體先進封裝、石英及晶片內埋產業。李原吉透露，因應半導體業全球布局，友威科今年初已於馬來西亞成立子公司，朝擴展歐美海外市場，提升真空電漿蝕刻設備產品於高階封裝應用的市場占有率，期能成為半導體國家隊目標努力。

友威科近期營運轉強，5月營收1.04億元，攀上近20個月高點，月增45.4%；前五月合併營收2.79億元，年增1.7%。