大宇資新手遊 推升業績

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）代理新款手機遊戲《洶湧海豚》13日上市後報捷，近期首度衝上Google Play熱門免費排行榜冠軍，法人看好隨著新遊戲人氣爆棚，將助攻大宇資業績。

據悉，《洶湧海豚》為日本高人氣手機遊戲，主打日系遊戲、二次元美少女、歐派風格以及卡牌角色扮演，因獨特的遊戲風格與類型，上市後排名不斷上衝，並擠下國內眾多手機遊戲，成為熱門免費榜首。

業界人士指出，大宇資代理的《洶湧海豚》從規模來看，應屬中小型手機遊戲，卻能在遊戲人氣排行榜上擊敗許多近期上市的3A大作，顯示該遊戲的內容或者玩法確實具相當具有吸引力，但未來能不能將人氣轉換為買氣（遊戲內的消費狀況），才是遊戲是否成功的關鍵，因此後續仍要密切觀察。

展望今年營運，大宇資目前同時布局單機遊戲與手機遊戲，在單機遊戲方面，日前推出《女鬼橋二 釋魂路》同步開出紅盤，目前已銷售5萬套，目標累積銷售量20萬套；手機遊戲方面，《洶湧海豚》登上熱門免費排行榜冠軍，顯示人氣相當不錯，預料上述二款遊戲將成為挹注大宇資第2、3季遊戲本業成長的關鍵產品。

單機遊戲 大宇資 手機遊戲

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